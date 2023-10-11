القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد باراجواي في تصفيات كأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة العالمية عن موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي وذلك ضمن منافسات تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦.

موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي في تصفيات مونديال ٢٠٢٦

من المقرر أن تقام مباراة الأرجنتين وباراجواي يوم الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ وذلك ضمن منافسات مونديال ٢٠٢٦.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثالثة صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

موقف الأرجنتين وباراجواي في تصفيات مونديال ٢٠٢٦

يحتل الأرجنتين صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في مباراتين بينما يحتل منتخب باراجواي المركز السادس برصيد نقطة واحدة بعد التعادل في مباراة وخسارة أخرى.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وباراجواي

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة الأرجنتين ضد باراجواي يوم الجمعة المقبلة، عبر قنواتها المشفرة.