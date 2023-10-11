نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الإدارة تجاهلتني واللاعبين خذلوني".. هجوم جديد من نجم الزمالك على القلعة البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت إدارة نادي الزمالك في الساعات الماضية، حملة هجوم كبيرة من جانب أحد لاعبي الفارس الأبيض، بعد وجود أزمة جديدة بين الطرفين في الموسم الحالي.

- نجم الزمالك يهاجم الفريق

وصرح يوسف حسن لاعب فريق الزمالك:" أن لا يوجد شخص قد تواصل أو قام بالسؤال عن اللاعب بعد الإصابة التي عانى منها، خلال الفترة الماضية".

وواصل حسن خلال تصريحات لبرنامج "بلس 90" مع الإعلامي أمير هشام على قناة النهار: " عانيت من إصابة دامت لمدة 5 أشهر ولا يوجد أى شخص وقف بجواري وفى النهاية يقال إنها مزمنة وهذا غير صحيح".

وأشار يوسف حسن: " تعرضت لتلك الإصابة أثناء مشاركتي مع فيريرا أمام المقاولون وتعرضت للإصابة ثم تم علاجي وذهبت للإنضمام للمنتخب ومن هنا تجددت الإصابة، وبعد تجدد الإصابة كان لا بد من إجراء عملية ولكن لم يحدث ذلك وتحدثت مع مسؤولو النادي بالكامل ولا أحد يجيب".

وتابع لاعب الزمالك: "في النهاية قيل لي نادي الزمالك ليس به أي أموال من أجل إجراء جراحة، والأزمة أيضًا أنني لم أتقاضى أى مستحقات مالية خلال الـ5 أشهر لي فى نادي الزمالك، وكأن لا يوجد لي وجود مع الفريق".

واختتم: "خلال الفترة الأخيرة تواصل معي هشام نصر وبالفعل ذهبت معه لدكتور ووعدني بالوقوف بجواري، وبالنسبة للاعبي نادي الزمالك لم يقف أحد بجواري".