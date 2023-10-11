نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يلحق ميسي بمباراة الأرجنتين ضد باراجواي في تصفيات مونديال 2026؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة العالمية مباراة الأرجنتين وباراجواي وذلك ضمن منافسات تصفيات مونديال ٢٠٢٦.

موقف الأرجنتين وباراجواي في تصفيات مونديال ٢٠٢٦

لعب منتخب الأرجنتين 8 مباريات في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ما بين 5 إنتصارات و3 تعادلات.

فيما حصد منتخب باراجواي 11 نقطة، من 9 مباريات بمشوار التصفيات المؤهلة للمونديال، ما بين إنتصارين و5 تعادلات وهزيمتين على الترتيب.

موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي في تصفيات مونديال ٢٠٢٦

من المقرر أن تقام مباراة الأرجنتين وباراجواي يوم الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ وذلك ضمن منافسات مونديال ٢٠٢٦.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثالثة صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام باراجواي

ويأتي ليونيل ميسي على رأس قائمة بلاد الفضة لمواجهتي تصفيات المونديال على الرغم من غيابه عن فريقه إنتر ميامي في الأسابيع الماضية بسبب مشكلات عضلية.

ويستعرض الفجر الرياضي تشكيلة الأرجنتين المتوقعة لمواجهة باراجواي

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: نيكولاس تاغليافيكو - نيكولاس أوتاميندي - كريستيان روميرو - ناهويل مولينا

خط الوسط: رودريغو دي بول - أليكسيس ماك أليستير - إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: نيكولاس غونزاليس - جوليان ألفاريز - أليخاندرو غارناتشو.