نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تفاجئت بانضمامه للأهلي".. سيد نيمار يفجر مفاجأة من داخل غرفة إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى سيد عبد الله "نيمار" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اندهاشه من انتقال إمام عاشور لاعب الأبيض السابق إلى النادي الأهلي.

وقال لاعب الزمالك خلال تصريحات تليفزيونية عبر قنوات "أون تايم سبورت"، أنه تلقى العديد من العروض من الوكلاء في الدوري السعودي ولكن رغبته البقاء مع الفارس الأبيض.

"نيمار" يتحدث عن إمام عاشور

وأضاف: "إمام عاشور مجنون بالزمالك أكثر من أحمد فتوح لكن فتوح ابن النادي، ومجنون في غرفته فتوح مع الزمالك خلال الفترة المقبلة بالرغم من تلقيه العديد من عروض المغرية".

وعن العروض، رد: "تلقيت العديد من العروض من وكلاء في الدوري السعودي، ولكن في ذلك الوقت لم تكن إدارة النادي مستقرة، وعندما يسمح لي الفارس الأبيض بخوض تجربة الأحتراف سأتحرك على الفور".

رحيل زيزو من الزمالك للاحتراف

وعن تجربة زيزو للاحتراف، أبدى سيد عبد الله وجهة نظرة قائلًا: من وجهة نظري أتوقع استمرار زيزو في الزمالك أو يخوض تجربة الاحتراف لكنه لن يتحرك لجدران أي فريق في مصر سوى للزمالك".

وأتم حديثه عن سر لقبه بـ "نيمار: "منذ أن كنت في الناشئين كل زملائي أطلقوا لقب نيمار علي، وشرف لي أن أكون مثل اللاعب البرازيلي نيمار وهو مثلي الأعلى".