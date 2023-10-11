نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. الأهلي يستهدف 4 صفقات ومفاجأة إمام عاشور.. رحيل أوسوريو عن الزمالك وصدمة برشلونة قبل الكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

الأهلي يستهدف 4 صفقات

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن النادي الأهلي، يراقب بعض اللاعبين في الدوري المصري في مختلف المراكز، للتعاقد معهم خلال الفترة المقبلة".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي يضع المغربي وليد الكرتي والمدافع أسامه جلال ثنائي بيراميدز، اللذان ينتهي عقودهم مع ناديهم بنهاية الموسم الجاري، ويرفضوا تجديد التعاقد حتى الآن على طاولة المفاوضات".

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أمير هشام

مفاجأة في رحيل إمام عاشور من الزمالك

أبدى سيد عبد الله "نيمار" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اندهاشه من انتقال إمام عاشور لاعب الأبيض السابق إلى النادي الأهلي.

وأضاف: "إمام عاشور مجنون بالزمالك أكثر من أحمد فتوح لكن فتوح ابن النادي، ومجنون في غرفته فتوح مع الزمالك خلال الفترة المقبلة بالرغم من تلقيه العديد من عروض المغرية".

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إمام عاشور

مصير أوسوريو من الرحيل عن الزمالك

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مستاء من بعض الأحداث داخل النادي".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أوسوريو يشعر باستياء كبير من الأنباء التي تتردد عن اقتراب رحيله وعدم وجود الاستقرار بالنسبة له، وينتظر وصول المجلس الجديد لتحديد موقفه".

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خوان كارلوس أوسوريو

صدمة برشلونة قبل الكلاسيكو

تلقى نادي برشلونة الاسباني، ضربة موجعة بعد تعرض جافي لاعب نادي برشلونة لإصابة خلال تدريبات اليوم الثلاثاء في تدريبات منتخب إسبانيا.

وأعلنت إذاعة كادينا سير الإسبانية عن إصابة جافي دون الكشف طبيعة الإصابة أو مدة الغياب المقررة له.

وأكد التقرير الإذاعي أن جافي سيغيب بشكل مبدئي عن مباراة الماتادور ضد أسكتلندا يوم الخميس المقبل وأيضا ضد النرويج يوم الأحد من الأسبوع المقبل.

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