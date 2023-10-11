نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة: سنحدد موعد التحقيق في أزمة لاعبي المصري خلال ساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ايهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أنه تم مراسلة النادي المصري بالمثول للتحقيق في واقعة أحمد عيد وأحمد أيمن منصور وتوقيعهما لناديين، ولكنهم طلبوا تأجيله، مشيرا إلى نادي انبي ليس طرفًا في الأزمة الحالية بشأن أحمد عيد.

تصريحات إيهاب الكومي

وقال الكومي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "لسنا ضد المصري، كما أن هناك شكوى أخرى ضدهم من حسام حسن المدير الفني السابق الذي يطالب بالحصول على مستحقاته المتأخرة، ولا يوجد تعنت مطلقًا ضدهم، ونحن مع جميع الأندية للحصول على حقوقها".

وأضاف: "يتم تحديد موعد لاحق للتحقيق بعد تأجيله من جانب المصري، واليوم قمت بإجراء اتصالات مع مسئولي اتحاد الكرة، لحسم هذه الأزمة".

وختم: "سيتم ابلاغ جميع الأطراف المتناوعة بالموعد الجديد للتحقيق في الساعات القادمة".