نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النرويج المتوقع لمواجهة قبرص في تصفيات يورو 2024.. هالاند يقود الهجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل منتخب النرويج الأول لكرة القدم استعداداته، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره منتخب قبرص، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

موعد مباراة النرويج ضد قبرص في تصفيات أمم أوروبا

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة منتخب النرويج مع نظيره قبرص، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.

حيث يحتل منتخب النرويج المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد منتخب قبرص في المركز الأخير دون نقاط.

تشكيل منتخب النرويج المتوقع أمام قبرص

حراسة المرمى: آوريان نيلاند.

في خط الدفاع: جوليان ريسون - ليو اوستجارد - ستيفن بيرج - بيرجر ميلينج.

في خط الوسط: باتريك بيرج - فريدريك اورسينس - مارتن اوديجارد.

في خط الهجوم: إيرلينج هالاند - محمد اليونويسي - أليكسندر سولرث.

القنوات الناقلة لمباريات تصفيات أمم أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة عن إذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أوروبا في موسمه الجديد 2024.