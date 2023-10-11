نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسم مفاجئ.. أوسوريو يرفض رحيل لاعب الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد طارق السعيد نجم منتخب مصر السابق، أنه مؤيد لقرار خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك بالتمسك بوجود حاتم سكر ورفض إعارته لأي نادٍ.

وأشار السعيد أن حاتم سكر يمتلك قدرات جيدة ويحتاج للتطور والثقة مع نادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة.

أوسوريو يرفض رحيل حاتم سكر

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "من الطبيعي وجود بعض الأخطاء في بداية أي لاعب صاعد، خصوصا أنه يفتقد الخبرة والاحتكاك، كما أن الفريق لم يكن في أفضل حالاته الفنية، لكن حاتم سكر خامة جيدة وقادر على إفادة الزمالك في الفترة القادمة".

وأضاف: "لولا أن منتخب مصر في حاجة لوجود أحمد فتوح، كان من الممكن ابتعاده عن الزمالك في الفترة الأخيرة، وفتوح لاعب دولي وعاد للمشاركة وقدم مستوى جيد، والاحتياطي في الفريق هو محمد عبدالشافي الذي عاد من الاعتزال وهو من قادة الفريق مع شيكابالا، بينما لازال عبدالله جمعة بعيدًا عن الفريق وغير موجود مع الزمالك".

وزاد: "لذلك وجود حاتم سكر مهم لنادي الزمالك في ظل ضغط المباريات محليا وقاريًا للفريق خلال الفترة المقبلة، وحال تعرض اي لاعب للإصابة سواء فتوح أو عبدالشافي، فأن سكر سيكون موجود، وأي لاعب يتعلم من الاخطاء".

وأكمل: "منتخب مصر سيخوض مواجهتين قويتين أمام زامبيا والجزائر، والأجواء جيدة في الإمارات، وكل العناصر المميزة موجودة في المعسكر الحالي، والملعب رائع، والجماهير ستساند المنتخب الوطني بكل تأكيد، خصوصا في وجود الجالية المصرية التي استحوذت على 60 % من التذاكر".

وختم: "منتخب الجزائر من الفرق القوية ويمتلك لاعبين كبار مثل رياض محرز، وبالتأكيد ستكون مواجهة مفيدة لمنتخب مصر ومدربه روي فيتوريا المدير الفني".