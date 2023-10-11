ميدو يوجه طلبًا عاجلًا إلى رئيس المصري بسبب قضية أحمد عيد ومنصور

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو، طلبًا عاجلًا إلى كامل أبو علي رئيس النادي المصري البورسعيدي، من أجل تحقيق عاجل بشأن قضية أحمد عيد وأحمد أيمن منصور ثنائي الفريق الذي لم يتم قيده.

طلب ميدو لرئيس المصري البورسعيدي

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أطالب كامل أبو علي بفتح تحقيق عاجل، كيف يعلم إداريين المصري بعدم صحة التعاقد مع أحمد عيد وأحمد أيمن منصور ويتم التوقيع معهم".



وتابع: "أين المدير الإداري الخاص بالفريق الأول وأثق تمامًا أن كامل أبو علي لم يكن يعلم موقف ثنائي الزمالك قبل التوقيع معهما".

واختتم: "أطالبه بفتح تحقيق ومعرفة من المستفيد ومن الوكلاء الذين تدخلوا في القصة".