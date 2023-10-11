نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي رفض ضم هداف الدوري المصري.. وماذا ينقص موديست للتأقلم؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي لن يفكر في ضم مابولولو، ولا أريد تكرار ما حدث في صفقة بواليا.

وأوضح أن قلق جمهور النادي الأهلي بشأن مستوى أنتوني موديست شئ طبيعي للغاية، خصوصا أن النادي حاول كثيرًا التعاقد مع مهاجم قوي خلال سنوات سابقة ولم ينجح، مشيرا إلى أن المهاجم الفرنسي يجيد داخل منطقة الجزاء، فهو صاحب مواصفات كلاسيكية، بعيدًا عن فنيات كرة القدم، ولذلك لا بد من تجهيزه فنيا وبدنيا حتى يصل للجاهزية الكاملة بنسبة 100%.

ماذا ينقص موديست للتأقلم؟

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "الجمهور يغير رأيه سريعًا، هناك لاعبين كادت أن ترحل عن النادي الأهلي ولكن بعد تألقها أصبحوا نجوم الشباك في الفريق، ونالوا إشادة جماهيرية كبيرة مثل بيرسي تاو وحسين الشحات على سبيل المثال، ومارسيل كولر اتخذ القرار الصحيح بشأن موديست حتى يتم تجهيزه سريعًا، وحال جاهزيته الكاملة وعدم تألقه فسيكون هناك قرار بالتأكيد بشأنه، لكن حاليا لازال في حاجة لتجهيزه أولا".

وأضاف: "رتم الأهلي سريع للغاية، ولم يصل موديست إلى نفس السرعة، عندما يصل للتأقلم مع زملائه حسين الشحات وبيرسي تاو سيكون له مردود أفضل، سر تألق كهربا هو اندماجه وتأقلمه ورغبته في تقديم مستوى قوي بعدما عاد للمشاركة منذ الموسم الماضي، لكن الأمور مختلفة تمامًا بين كهربا وموديست الذي يصل لـ35 عامًا، ولذلك على نهاية أكتوبر بعد مواجهتي سيمبا سيظهر مستوى اللاعب الفرنسي".

وأكمل: "الأهلي لن يفكر في ضم مابولولو، ولا أريد تكرار ما حدث في صفقة بواليا، ولا أعتقد أن النادي سيتجه لضم أي لاعب أجنبي من مصر، وأرى أن الأفضل ان ينضم مهاجم الاتحاد السكندري إلى صفوف الزمالك وهو أفضل من سيف الجزيري".

وزاد: "الأهلي يضم مهاجم متحرك مثل كهربا وهناك صلاح محسن أيضا وبالتأكيد موديست سيواصل المشاركة في المباريات".

وتابع: "منتخب مصر سيفوز على زامبيا 2 - 0، ومواجهة الفراعنة أمام الجزائر ستكون قوية للغاية ولكن سنخسر 2-1 ومن الممكن أن تزيد النتيجة".

وأتم: "فيتوريا لديه قناعة كبيرة بـ محمود حمادة الذي سيعتمد عليه كثيرا في المباريات المقبلة، ومن الصعب مشاركة محمد النني أساسيا".