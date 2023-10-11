نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمام عاشور بيلعب في الأهلي.. حلمي طولان يرد على أمنيته تدريب المارد الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حلمي طولان المدير الفني السابق لنادي سيراميكا كليوباترا، أنه يرحب بتدريب النادي الأهلي، وأن الإنتماء ليس له دور في عمله لأنه مدرب محترف.

وقال طولان خلال تصريحات تليفزيونية في برنامج اللعيب مع مهيب عبد الهادي عبر قناة "ام بي سي مصر": "أنا رجل محترف وأي مدرب فاهم وواعي يحب يدرب الأهلي، نادي مستقر ويلبي طلبات المدرب ومستقر ماليا وإداريا وأي مدرب يتمني يشتغل في الجو ده".

وأضاف: "انا زمالكاوي ولكني محترف وأوافق على تدريب الأهلي، وإمام عاشور بيلعب في الأهلى أهو، نحن في عصر الاحتراف".

جماهير الزمالك "زعلانة"

وأكمل: "جمهور الزمالك ليه يزعل؟، أنا صادق وشايف مؤسسه محترمة وبتوفر كل شيء، هل من الطبيعي اقول عكس ده".

وأردف: "ضروري اتكلم على الأمور الجيدة وأوضح السلبيات، ولا أجامل، والأهلي يصنع المدرب وبيجيب ناس منعرفهاش وبيبقوا نجوم".

واختتم حديثه قائلًا: "الاستقرار المتوفر في الأهلي لا يوجد لدى الزمالك، لأن الأسلوب الإداري مختلف، والقدارت المالية هنا غير هنا، والأمور التي تساعد على النجاح متوفرة في الأهلى عكس الزمالك".