نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو أدهم يكشف عن حلمه في الزمالك حال الفوز بالانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عمرو أدهم المرشح على عضوية نادي الزمالك، عن حلمه الخاص حال نجاحه في انتخابات القلعة البيضاء المقبلة، المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجاري.

هدف عمرو أدهم حال الفوز في الانتخابات

وأكد عمرو أدهم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هدفنا الأول وضع الزمالك في مكانته الطبيعية، خاصة أن الزمالك يملك العديد من الكوادر".

وتابع: "حلم من أحلامي يكون هناك شراكات مع أندية عالمية، ورسم استراتيجية خاصة بالنادي".

واختتم: "الزمالك في موقف صعب جدا بسبب قضايا فيفا المرتبطة بعقود اللاعبين الراحلين، الزمالك لم يستخدم موارده المالية بطريقة رشيدة".