نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد الرأس الأخضر؟.. البروفة الأخيرة قبل مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبحث الجماهير العربية وخاصة الجزائرية عن القنوات الناقلة لمباراة منتخب الجزائر لكرة القدم، ضد نظيره الرأس الأخضر، في المباراة المقرر لها مساء غدًا الخميس، على ملعب الشهيد حملاوي، استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026.

ويلي مباراة المنتخب الوطني الجزائري أمام نظيره الرأس الأخضر، مباراة هامة تجمعه بأحفاد الفراعنة "منتخب مصر" في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد الرأس الأخضر، قبل مواجهة منتخب مصر.

موعد مباراة الجزائر ضد الرأس الأخضر

ويستعد لاعبي منتخب الجزائر لكرة القدم، بقيادة جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب، لمواجهة نظيره الرأس الأخضر، مساء غدًا الخميس، على ملعب الشهيد حملاوي، ضمن الاستعدادات لتصفيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر، والعاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد الرأس الأخضر

وتنقل أحداث مباراة منتخب الجزائر ضد نظيره الرأس الأخضر، على الهواء مباشرة عبر القناة الجزائرية السادسة المخصصة لمباريات كرة القدم.