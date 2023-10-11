نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر ضد زامبيا.. الموعد والقنوات والتشكيل المتوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا لمواجهة نظيره الزامبي في إطار استعدادت الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر ضد زامبيا

ويخوض المنتخب الوطني مباراته أمام زامبيا على أرضية ملعب ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن استعداد منتخب مصر الأول للمشاركة في تصفيات كأس العالم في شهر نوفمبر أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وضمن منتخب مصر الأول لكرة القدم المشاركة رسميًا في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2024 حيث مطلق قرعة البطولة يوم الخميس المقبل والموافق 12 من شهر أكتوبر الجاري.

ويواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا معسكره حاليا بمدينة العين استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر المقرر إقامتهما يومي 12 و16 أكتوبر الجاري باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

ومن المقرر أن تُقام مباراة منتخب مصر ضد زامبيا الودية يوم الخميس القادم 12 أكتوبر في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت أبو ظبي

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد زامبيا

وتُنقل مباراة منتخب مصر ضد منتخب زامبيا الودية عبر قنوات أبو ظبي الرياضية وتطبيق AD Sports، بالإضافة قنوات أون تايم سبورت "ON Time Sports".

تشكيل منتخب مصر المتوقع

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية التشكيل المتوقع للمدرب البرتغالي روي فيتوريا لمواجهة زامبيا.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - عمر كمال عبد الواحد

خط الرسط: مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد مصطفى زيزو

خط الهجوم: محمود تريزيجيه - محمد صلاح - مصطفى محمد.