نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر بالقميص الأحمر وزامبيا بالأخضر في المواجهة الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض المنتخب المصري لكرة القدم مباراة هامة أمام منتخب زامبيا في اللقاء الودي المقام في دولة الإمارات بمدينة أبو ظبي.

وتقام المباراة بين منتخب مصر لكرة القدم ومنتخب زامبيا يوم 13 أكتوبر من الشهر الحالي في الإمارات بمدينة أبو ظبي.

الاجتماع الفني لمنتخب مصر ضد زامبيا

وأسفر الإجتماع الفني لمنتخب الفراعنة ومنتخب زامبيا الذي انتهى منذ قليل على أن يرتدي المنتخب المصري القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، وعلى الجانب الأخر يرتدي المنتخب الزامبي القميص الأخضر.

