نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد مودريتش.. كل ما تريد معرفته عن مباراة كرواتيا وتركيا في تصفيات أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب كرواتيا لمواجهة نظيره التركي يوم الخميس القادم الموافق 12 أكتوبر الحالي بستاد ابوس ارينا في لقاء مرتقب بينهم ضمن منافسات تصفيات يورو 2024 استعدادا لخوض مباريات قوية وكبرى.



- موعد مباراة كرواتيا وتركيا



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية وانطلاق أحداث مباراة الجزائر وكاب فيردي مساء الجمعة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.



- ترتيب مجموعة كرواتيا وتركيا



1- كرواتيا 10 نقاط

2- تركيا 10 نقاط

3- ارمينيا 7 نقاط

4- ويلز 7 نقاط

5- لاتفيا دون نقاط



- ما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة كرواتيا وتركيا؟



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