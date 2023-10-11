انت الان تتابع خبر السعودية ما راح تنفعك .. إيران ترد على إهانة الدون رونالدو وتنتقم منه شر انتقام.. اتفرج الصور التي اشعلت الخلاف!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت صور خلال الساعات الماضية لشباب قيل أنهم إيرانيون، حيث ظهروا وهم يقومون بتمزيق صور اللاعب البرتغالي، وقائد فريق النصر السعودي “كريستيانو رونالدو” والدوس عليها بالأقدام.

وجاء تصرف الشباب الإيرانيون للرد على الإهانة التي وجهها كريستيانو لإيران حسب قولهم، حيث ظهر النجم البرتغالي وهو يقف على السجاد الإيراني الفاخر الذي حصل عليها مؤخراً هدية من نادي بيرسبوليس الإيراني، أثناء زيارته لطهران برفقة نادي النصر السعودي في 18 سبتمبر الماضي 2023، ومواجهة بيرسبوليس، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة، بدوري أبطال آسيا.

وقال الإيرانيون الغاضبون أن السجادة التي حصل عليها كريستيانو رونالدو من النوع الفاخر ويبلغ ثمنها أكثر من 300 ألف ريال سعودي، وهي تعلق على الحيطان ولا توضع تحت الأقدام كما فعل رونالدو حسب قولهم.

وجاء تصرف الشباب الإيرانيون للرد على الإهانة التي وجهها كريستيانو لإيران حسب قولهم، حيث ظهر النجم البرتغالي وهو يقف على السجاد الإيراني الفاخر الذي حصل عليها مؤخراً هدية من نادي بيرسبوليس الإيراني، أثناء زيارته لطهران برفقة نادي النصر السعودي في 18 سبتمبر الماضي 2023، ومواجهة بيرسبوليس، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة، بدوري أبطال آسيا.

وقال الإيرانيون الغاضبون أن السجادة التي حصل عليها كريستيانو رونالدو من النوع الفاخر ويبلغ ثمنها أكثر من 300 ألف ريال سعودي، وهي تعلق على الحيطان ولا توضع تحت الأقدام كما فعل رونالدو حسب قولهم.وكان قائد فريق النصر السعودي كريستيانو رونالدو، قد ظهر في مقطع فيديو من منزله بالرياض، وتظهر فيه السجادة الإيرانية وهي مفروشة في صالة الاستقبال ويقف عليها النجم البرتغالي بعفوية كما هو ملاحظ عليه.

الجدير بالذكر إن السجادة الإيرانية التي حصل عليها كريستيانو رونالدو، هي من نوع الحرير المصنوع يدويًا، ويصل سعرها إلى 300 ألف ريال، وتصنع في مدينة قم جنوب العاصمة ويقدم للضيوف المهمين خلال زيارتهم إلى إيران منذ زمن قديم مثل الزعماء ورؤساء الدول والشخصيات المعروفة.