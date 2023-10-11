انت الأن تتابع خبر قبل مواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي.. مارسيل كولر يطلب طلب خاص من إدارة الأهلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أيام قليلة ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشواره في بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، بمواجهة فريق سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر الجاري في ذهاب دور ربع النهائي من البطولة.ومن أجل تحفيز اللاعبين للفوز بالبطولة وتحقيق اللقب في أول نسخة من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، يرغب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر في الشروع في وضع لائحة جديدة تخص مشاركة الفريق في بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

كولر اتفق مع إدارة النادي الأهلي، علي ضرورة وجود لائحة تخص مشاركة الفريق في البطولة وتشمل بندين هما المكافآت والخصومات.

المكافآت ستكون كبيرة للاعبين والجهاز الفني إذا حقق الفريق لقب الدوري الأفريقي لكرة القدن، خاصة وأن جائزة البطل المتوج باللقب تصل إلي أربعة ملايين دولار.

ثنائي الأهلي جاهزان لمواجهة سيمبا التنزاني

من جهة أخرى، يقوم الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله، تجهيز ثنائي الفريق عمرو السولية وصلاح محسن، ليكونوا جاهزين للمشاركة مع الفريق الأحمر في مواجهة فريق سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر الجاري، في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

السولية يعني من شد في العضلة الخلفية، تسبب في عدم مشاركته مع الأهلي مُنذ مطلع الموسم الحالي، ولكنه اقترب من العودة للملاعب بشكل طبيعي خلال الأيام القليلة المُقبلة.

أما صلاح محسن، فقد أنهى برامجه التأهيلي، ليصبح جاهزًا طبيًا للمشاركة مع الأهلي في التدريبات الجماعية، بعدة عودة الفريق من الإجارة التي منحها لهم الجهاز الفني عقب الفوز على الإسماعيلي بالدوري.