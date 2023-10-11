نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد سعيد، مفاجأة سارة لجماهير القلعة الحمراء، قبل إنطلاق مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال سعيد: "نجحت إدارة النادي الأهلي في الحصول على ١٥ الف تذكرة لمباراة الفريق الأولى في كأس العالم للأندية".

وأضاف مؤكدًا أن هذه النسبة بخلاف التذاكر التي نجح الجمهور في حجزها.

موعد إنطلاق كأس العالم للأندية

وتنطلق فاعليات منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، خلال الفترة من 12 ديسمبر وحتى 22 من الشهر ذاته، على الأراضي السعودية.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2023

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الفائز من لقاء "اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي"، وتقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية يوم الجمعة 15 ديسمبر المقبل في الدور الثاني للمونديال.

وفي حال فوز الأهلي، سيلاقي في دور قبل النهائي الفريق الفائز بلقب كأس الليبرتادورس، وتقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، يوم الإثنين 18 من ديسمبر المقبل.

كما يتأهل الأهلي في حال فوزه على بطل كأس الليبرتادورس، مباشرة إلى مباراة النهائي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، يوم 22 من ديسمبر المقبل، ويواجه الفائز من (المتأهل من كلوب ليون ضد اوراوا الياباني) أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.