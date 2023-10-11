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أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا "الفجر الرياضي "، في بعض السطور التالية توقيت مباراة التشيك ضد ألبانيا في تصفيات أمم أوروبا 2024 والقنوات الناقلة، والتي يبحث عنها عشاق ومحبي الكرة الساحرة في جميع أنحاء المعمورة.



توقيت مباراة التشيك ضد ألبانيا



ويواصل منتخب التشيك تحضيراته استعدادًا لمواجهة نظيره فريق منتخب ألبانيا مساء الخميس القادم الموافق الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أمم أوروبا 2024.



وتقام أحداث مباراة التشيك ضد ألبانيا مساء الخميس عند تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.



القنوات الناقلة لمباراة التشيك ضد ألبانيا



وتنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الوحيد والحصري لبطولة أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 4.

ومن المنتظر أن يتولى مهمة التعليق على مباراة التشيك ضد ألبانيا، المعلق" أحمد البلوشي"، وذلك بأعلى جودة وبصوت واضح.

