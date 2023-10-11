نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة طلب حاوي الأهلي الرحيل بسبب كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت بعض المصادر المقربة من أبرز لاعبي النادي الأهلي حقيقه تقدمه بطلب للرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة بسبب قله المشاركات.

هل طلب أفشة الرحيل عن الأهلي ؟

وتواصل " الفجر الرياضي " مع مصدر مقرب من اللاعب الذي أكد أن أفشة لم يطلب الرحيل عن النادي الأهلي وكل ما يشاع في وسائل الاعلام ماهو سوى إجتهادات شخصية".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن إسمه أن هناك رغبة قوية لدى أفشة من أجل العودة للتشكيل الأساسي ومنافسه جميع اللاعبين في مركزه خلال الفترة القادمة".

وأكمل:" من الطبيعي أن يكون أفشة مثله مثل أي لاعب آخر محترف يمتلك عقليته مستاء من الابتعاد عن التشكيل الأساسي لكنه وعد الجهاز الفني أنه سيحارب للعودة من جديد للتشكيل الأساسي".

وأنهى:" يجب على وسائل الاعلام تحري الدقة فيما يتم نشره خاصةً أن كل هذه الأمور تصل للاعبين وأسرهم وأفشة لم ولن يطلب الرحيل عن النادي الأهلي كما لم يطلب من وكلاءه البحث عن عروض أخرى ويركز على بذل المزيد من الجهد لإقناع كولر وجهازه الفني".