نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي وميدو يفتح النار على بيريرا وحقيقة طلب "الحاوي" الرحيل ونابولي يسخر من إنريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - “الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع ( الفجر الرياضي ) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأربعاء 11-10-2023 في السطور التالية

صباح الكورة اليوم الأربعاء

وتأتي أبرز التفاصيل الخاصة بصباح الكورة وفق ما يلي:-

ميدو يفتح النار على فيتور بيريرا

فتح أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، النار على فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم.

يأتي ذلك بعد تصريحات فيتور بيريرا، بشأن الحالات المثيرة للجدل في أول ثلاث جولات في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور أن تصريحات فيتور بيريرا مستفزة، ولا تحمل اعتذار عن الأخطاء المُرتكبة.

وأشار ميدو إلى أن اتحاد الكرة يجب أن يستدعي فيتور بيريرا، وإلا كل الأموال التي تُمنح لفيتور بيريرا، ستكون خسارة.

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مفاجأة سارة لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

كشف الإعلامي محمد سعيد، مفاجأة سارة لجماهير القلعة الحمراء، قبل إنطلاق مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال سعيد: "نجحت إدارة النادي الأهلي في الحصول على ١٥ الف تذكرة لمباراة الفريق الأولى في كأس العالم للأندية".

وأضاف مؤكدًا أن هذه النسبة بخلاف التذاكر التي نجح الجمهور في حجزها.

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حقيقة طلب افشة الرحيل بسبب كولر

كشفت بعض المصادر المقربة من أبرز لاعبي النادي الأهلي حقيقه تقدمه بطلب للرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة بسبب قله المشاركات.

وتواصل " الفجر الرياضي " مع مصدر مقرب من اللاعب الذي أكد أن أفشة لم يطلب الرحيل عن النادي الأهلي وكل ما يشاع في وسائل الاعلام ماهو سوى إجتهادات شخصية".

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نابولي يسخر من إنريكي

أدلى أوريليو دي لورينتيس، الرئيس التنفيذي لنابولي، بتصريحات ساخرة حول مدرب باريس سان جيرمان الحالي، لويس إنريكي، عقب شائعات حول إقالة رودي جارسيا المحتملة.



وفقًا لتقرير صادر عن سكاي إيطاليا، من المتوقع أن يستمر رودي جارسيا على مقاعد البدلاء في نابولي على الرغم من النتائج المخيبة للآمال، كما أشار الرئيس التنفيذي للنادي أوريليو دي لورينتيس من خلال تأكيد غير مباشر.

وأدلى مالك بارتينوبي بتعليق حول مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي، الذي كان ناديه مرتبطًا به في بداية الموسم. وقال: “اتصلت بلويس إنريكي والحمد لله ذهب إلى فرنسا، انظر إلى النتائج التي يحصل عليها. حتى أنه لم يقنعني في المفاوضات التي أجريناها لمدة ثلاثة أيام. لقد اتصلت بعدد منهم."