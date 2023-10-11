نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بوليفيا ضد الاكوادور في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب بوليفيا الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره منتخب الاكوادور، وذلك ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس كأس العالم 2026.

توقيت مباراة بوليفيا ضد الاكوادور

ويلتقي منتخب بوليفيا ضد نظيره منتخب الاكوادور، صباح يوم الجمعة القادمة الموافق 13 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة منتخب بوليفيا ضد نظيره منتخب الاكوادور، في تمام الساعة الثانية صباح يوم الجمعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بوليفيا ضد الاكوادور

وتنقل أحداث مباراة بوليفيا ضد الاكوادور، عبر شاشة قناة بي إن سبورتس القطرية والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لاحداث مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.