نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يضم "منبوذ" بيراميدز في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، في مفاوضات مع أسامه جلال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تمهيدًا لضمه للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الأهلي يرغب في ضم أسامة جلال

وينتهي تعاقد اللاعب مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي فريق يرغب في الحصول على خدماته بداية من يناير القادم.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء، قد طلب التعاقد مع مدافع قوي من العيار الثقيل، تعويضا لرحيل أيمن أشرف الذي انضم إلى البنك الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة القادمة تطورات في المفاوضات بين مدير التعاقدات بالأهلي واللاعب أسامه جلال، ومن المتوقع الحصول على توقيعه حال الوصل لاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل الحفاظ على السيطرة المحلية والقارية نهاية الموسم الجاري.

