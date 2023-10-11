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أحمد جودة - القاهرة - تأهل اربع لاعبين من أندية وادى دجلة، للدور ربع النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، ليصبح أكبر نادي في العالم من حيث عدد اللاعبين المتأهلين لهذا الدور في هذه البطولة البلاتينية، يأتي ذلك استمرارًا لنجاح أبطال وادى دجلة في تحقيق أرقام قياسية بلعبة الإسكواش، والسيطرة على منصات التتويج بكل المنافسات.

4 أبطال من وادى دجلة يتأهلون للدور ربع النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

حجز بطل العالم علي فرج، أول بطاقة صعود للدور ربع النهائي لبطولة أمريكا، بفوزه على اللاعب علي أبو العينين-المصنف الـ22 عالميًا- بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (12-10) (5-11) (11-6) (11-3)، ليقترب البطل العالمي من اقتناص ثالث ألقابه في الموسم الجديد، ومن المقرر أن يلتقي "فرج"-المصنف الأول عالميًا- اليوم مع ميجيل رودريجيز المصنف الـ13 عالميًا.

ولحقه في الدور ربع النهائي الدجلاوي مازن هشام، والذي تغلب على رافييل كندره-المصنف الـ39 عالميًا بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (12-10) (11-5) (11-7)، ومن المقرر أن يلتقي "هشام"-المصنف السادس عالميًا- غدًا الخميس مع اللاعب بول كول المصنف الـ4عالميًا.

وفي منافسات السيدات، استطاعت الدجلاوية هانيا الحمامي-المصنفة الثانية عالميًا- الصعود للدور ربع النهائي بعد تغلبها على البلجيكية تيني جيليس بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (9-11) (21-10) (11-9) (11-3)، وتلتقي "الحمامي" مع نيلي جيليس- المصنفة الـ6 عالميًا.

كما فازت نور الطيب لاعبة وادى دجلة، على لوسي بيكروفت -المصنفه الـ31 عالميًا بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-4) (11-6) (11-5)، وتواجه "الطيب"-المصنفة الرابعة عالميًا- يوم الخميس، اللاعبة اوليفيا قليتشر المصنف الـ8 عالميًا.

وتعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتي تقام هذا العام في مدينة فيلادلفيا، واحدة من البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، ويبلغ مجموع جوائزها 196 ألف دولار، ويشارك في البطولة 96 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 لاعبين من أندية وادى دجلة، وهم: على فرج، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم، وروان العربى، وهانيا الحمامى، ونور الطيب.

وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.