نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك| أوسوريو يرفع الحمل البدني للاعبين.. ومنسي ينتظم في التدريبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، على رفع الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب الترسانة، ضمن الاستعدادات لمواجهة سموحة المقبلة في الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز 2023-2024.



وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال بدأت بالاطالات وفك العضلات، ثم تدريبات المرور من الحواجز والركض السريع.



ويسعى الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو للحفاظ على لياقة اللاعبين البدنية في ظل فترة التوقف الحالية.



-تدريبات منفردة لأحمد زكي



خاض أحمد زكي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات منفردة على هامش مران اليوم، ووضع الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة برنامجا تأهيليا للاعب في ظل معاناته من الإصابة في العضلة الأمامية.



واكتفى أحمد زكي بخوض تدريبات الركض الخفيف حول الملعب، وأداء بعض التدريبات التأهيلية.



-ناصر منسي ينتظم في التدريبات الجماعية



انتظم ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب نادي الترسانة بشكل طبيعي استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.



وخاض ناصر منسي تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي خلال مران الأمس بالنادي، دون المشاركة في التدريبات الجماعية.



وشارك المهاجم بصورة طبيعية في تدريبات الزمالك التي أقيمت صباح اليوم، وخاض كافة الفقرات التدريبية.



-تدريبات تأهيلية لمحمد عواد



أدى محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم الزمالك تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي على هامش مران الفريق اليوم.



ويعاني محمد عواد من رشح خفيف في الركبة، مما دفع الجهاز الطبي لوضع برنامج علاجي للحارس.



وقاد محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الزمالك فقرة تدريبات خاصة لمحمد عواد بالتسديد من وضع الثبات دون المشاركة في التقسيمة الفنية.



ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.