ريال مدريد يمدد عقد نجم الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - وقع فينيسيوس جونيور عقدًا جديدًا مع ريال مدريد منذ أكثر من عام، لكن النادي لم يصدر أي إعلان رسمي عن ذلك، العقد الجديد للبرازيلي يبقيه في ريال مدريد حتى عام 2027.

ريال مدريد يوقع عقدًا جديدًا مع فينيسيوس جونيور

كانت الخطة أن يتم الإعلان إما هذا الأسبوع أو الأسبوع الماضي، لكن تعاقد فلورنتينو بيريز مع فيروس كورونا أدى إلى توقف كل الأفكار. الخطة الجديدة هي إقامة احتفال من نوع ما بعد فترة التوقف الدولية عندما يعود فيني من الواجب الدولي، كما ذكرت صحيفة ريليفو.

لدى الجناح شرط جزائي بقيمة مليار يورو في عقده بالإضافة إلى زيادة كبيرة في الأجر.

لم يكن لدى فيني بداية مثالية للموسم الجديد. لقد أصيب في مباراة الدوري الثالثة ضد سيلتا فيغو ولم يعد إلى اللعب إلا قبل أسبوعين. لا يزال يتم تخفيفه لاستعادة لياقته البدنية ولكن يبدو أنه بدأ في استعادة توازنه.

لعب 84 دقيقة في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد نابولي وسجل هدفًا. كما لعب غالبية الفوز على أوساسونا 4-0 وغادر الملعب بهدف وتمريرة حاسمة باسمه. ويأمل المشجعون أن يتمكن البرازيلي من الحفاظ على لياقته البدنية والعودة إلى أفضل حالاته.