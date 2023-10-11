"سنخلق ثقافة الفوز هنا" واين روني يعود إلى الدوري الإنجليزي من خلال هذا النادي

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أحمد جودة - القاهرة - أقال الملاك الجدد للنادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم، المدرب جون يوستاس، يوم الاثنين، على الرغم من البداية الرائعة للموسم، مشيرين إلى الحاجة إلى عقلية الفوز والطموح في النادي.

غادر قائد منتخب إنجلترا السابق، 37 عامًا، فريق دي سي يونايتد في الدوري الأمريكي لكرة القدم باتفاق متبادل ليلة السبت ويعود الآن إلى الدرجة الثانية في كرة القدم الإنجليزية حيث أدار ديربي كاونتي لمدة عامين بين عامي 2020 و2022.

واين روني مدربا جديدا لنادي برمنجهام سيتي

لقد وقع عقدًا مدته ثلاث سنوات ونصف مع النادي وسيساعده أشلي كول وجون أوشي وكارل روبنسون وبيت شاتلوورث مع بقاء مايك تايلور مدربًا لحراس المرمى.

ستكون مباراة روني الأولى ضد ميدلسبره بعد فترة التوقف الدولية.

وقال: “أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى نادي برمنغهام سيتي لكرة القدم في مثل هذا الوقت المثير، من الواضح جدًا أن لديهم خطة وملتزمون بتحقيق طموحهم للنادي”.

وتابع “نحن متفقون تمامًا مع ما هو متوقع. لقد قمت ببناء مسيرتي الإدارية، وأضع نفسي في بيئات مليئة بالتحديات، لأجهزني لهذه الفرصة، إنه مشروع يمنحني إحساسًا بالهدف ولا أستطيع الانتظار للبدء”.

وأضاف “لدينا بعض اللاعبين الشباب المثيرين في الفريق، وبعضهم ما زالوا في طريقهم إلى الفريق الأول، إلى جانب مجموعة من كبار المحترفين ذوي الخبرة، لدي طريقة واضحة أريد أن يلعب بها الفريق، وسأعمل أنا والطاقم التدريبي بجد لتنفيذها. سنخلق ثقافة الفوز هنا بهوية تجعل مشجعي البلوز يقفون على أقدامهم”.

وأتم "لقد لعبت في سانت أندروز وبرمنغهام سيتي وكان المشجعون دائمًا صاخبين ومتحمسين لفريقهم، لقد كان مكانًا صعبًا حقًا أن أتواجد فيه كخصم، والآن يمكنني تجربة ما يعنيه وجودهم خلفنا، وظيفتي هي الارتقاء بالنادي إلى المستوى التالي ولا أستطيع الانتظار للبدء، أعرف ما هي التوقعات ومهمتنا هي تحقيقها."