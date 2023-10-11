انت الان تتابع خبر معركة الهدف الأعظم ضد ليفربول وتأثير مدمر ليونيل ميسي على شباب برشلونة ،، اكتشف كيف كشف كيفين برينس بواتينج عن الجانب السلبي لميسي وكيف أفسد تأثيره فرص الشباب في النجاح! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - روى الغاني كيفين برينس بواتينج قصة مذهلة عن الطريقة الغريبة التي استعد بها الأرجنتيني ليونيل ميسي لمباراة برشلونة الإسباني أمام ليفربول الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019.

ميسي قدم أداءً مذهلًا أمام فريق المدرب الألماني يورجن كلوب في حضور 98 ألف مشجع متحمس في "كامب نو"، وتمكن من سرقة الأضواء بتسجيله هدفًا من ركلة حرة استثنائية في الدقيقة 82 من مسافة تزيد عن 30 ياردة، لم يتمكن أليسون بيكر حارس "الريدز" من إيقافها.

تلك الركلة الحرة بلا شك واحدة من أبرز الركلات الحرة التي تم تسجيلها على الإطلاق، ولم تكن هناك طريقة أفضل ليسجل ميسي هدفه رقم 600 مع برشلونة.

بواتينج كان معارًا إلى برشلونة من ساسوولو الإيطالي خلال النصف الثاني من موسم 18-19 ولن ينسى أبدًا استعدادات ميسي غير التقليدية قبل مباراة الذهاب في "كامب نو"، وتحدث على قناة ريو فرديناند على موقع يوتيوب "FIVE" عن ذكرياته مع تلك المباراة.

وقال بواتينج: "في مباراة ليفربول الأولى، فزنا 3-0، عندما سجل ميسي تلك الركلة الحرة، لا يصدق".

وأضاف:"قبل المباراة دخلنا إلى غرفة تبديل الملابس، وكان يجلس هناك ومعه هاتفه، كان يحصل على تدليك وهو الجلوس، قبل دقيقتين من خروجنا، وقف وأحكم ربط حذائه، ثم خرجنا للإحماء، فقط الكرات الطويلة، السيطرة، المراوغة قليلًا، تحدي العارضة، هذا في دوري أبطال أوروبا أثناء الإحماء ضد ليفربول، يعود إلى الداخل، المدرب يقوم بالتعديلات الأخيرة، هو يتحدث وميسي على الهاتف".

وتابع: "كان المدرب يتحدث بتعليمات تكتيكية، بينما كان ميسي يتحدث عبر الهاتف، وقبل ثلاثين ثانية من خروجنا، وقف وارتدى سترته وخرج، وحدث انفجار".

قال فرديناند، مذهولًا مما كان يسمعه: "هذا جنون يا رجل. هذا هو الأمر، إنه أمر سيئ للأطفال الصغار أن يسمعوا هذا، هذا هو الرجل الوحيد على الإطلاق الذي لديه الحق ليفعل ذلك".

وتابع بواتينج: “هذا ما فعله اللاعبون الشباب في برشلونة، كما تعلمون، نظروا إليه ولم يتدربوا، فأصيبوا، مالكوم، ديمبيلي، أنت تعلم أنهم يتعرضون للإصابة دائمًا، لم يتدربوا بنسبة 100%، وهو الوحيد في العالم الذي يستطيع فعل ذلك".

وردًا على سؤال عما إذا كان ميسي يركز مثل رونالدو عندما يتعلق الأمر بمعدل العمل والاستعداد، أضاف بواتينج: "لا. لم أشاهده قط في صالة الألعاب الرياضية، يأتي ويحصل على تدليك وربما يلعب كرة السلة، هذا فقط".