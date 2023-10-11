3 لاعبين على رادار برشلونة لتدعيم خط الوسط في الميركاتو الصيفي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب وسط جديد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

3 لاعبين على رادار برشلونة

وذكر غابرييل سانس من صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية اليوم أن برشلونة لديه ثلاثة أسماء في قائمتهم المختصرة كخيارات خط وسط محتملة في المستقبل.

برز فلوريان فيرتز باعتباره طفلًا عجيبًا، لكنه أصبح الآن نجمًا راسخًا في فريق باير ليفركوزن الذي يحلق على ارتفاع عالٍ بقيادة تشابي ألونسو، سيكلف الكثير، لكنه يبدو نجمًا حقيقيًا للمستقبل.

البديل الأرخص هو آرثر فيرميرين، الشاب البالغ من العمر 18 عامًا الذي ظهر كأفضل موهبة في رويال أنتويرب. يقول سانس إنه سيكلف 20 مليون يورو، وهو أقل بكثير من تكلفة فيرتز أو الخيار الثالث: آلان فاريلا.

بدا الأرجنتيني البالغ من العمر 22 عامًا رائعًا مع بورتو منذ توقيعه هذا الصيف، ويتم الحديث عنه بالفعل كلاعب يمكنه الانتقال بسرعة إلى أندية أكبر.