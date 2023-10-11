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أحمد جودة - القاهرة -

أنهى فريق المريخ البورسعيدى تحضيراته إستعدادًا لإنطلاق دورى القسم الثانى " ب " والذى يفتتحه بمواجهة النصر القاهرى على ملعب عادل جلال ببورسعيد.

أيمن عيد: المريخ البورسعيدى جاهز الدورى.. ونثق فى اللاعبين لتحقيق حلم الدورى الممتاز

أكد أيمن عيد المتحدث الإعلامى لنادى المريخ البورسعيدى أن تحضيرات الفريق الكروى الأول خلال هذا الإسبوع أخذت الطابع الحماسى وساد التركيز أجواء التدريبات والتحضيرات الفنية قبل المواجهة الإفتتاحية للدورى.

أضاف أيمن عيد الجهاز الفنى بقيادة محمد ياسين ركز على بعض الأمور التكتيكية فى أداء الفريق والتى نفذها لاعبو المريخ بأسلوب رائع خلال المواجهات الودية بفترة الإعداد للموسم الجديد.

تابع أيمن عيد حرص الجهاز الفنى على رفع معنويات اللاعبين وتحفيزهم خلال عدة جلسات حثهم على تحقيق بداية جيدة من أجل التواجد على قمة المجموعة منذ أول أسبوع مشيرًا إلى أن إدارة المريخ والجهاز الفنى يثقون فى اللاعبين وقدراتهم على تحقيق أهداف هذا الموسم وهو التواجد على القمة والتأهل لدورة ترقى الدورى الممتاز.

أشار أيمن عيد إلى أن إدارة المريخ برئاسة أحمد جوهر قد تابعت الحالة الصحية لمهاجم الفريق محمد جلال والذى أجرى جراحة الرباط الصليبى وتم توفير كافة إحتياجه ومستحقاته من أجل التركيز على البرنامج التأهيلى والعودة لصفوف الفريق كما تمسكت إدارة المريخ بقيد اللاعب فى قائمة الفريق كنوع من الدعم والتحفيز للاعب فى محنة الإصابة.

و لفت أيمن عيد إلى أن قائمة الفريق أمام النصر مكتملة ولا يغيب عنها إلا اللاعب سيف عزت بسبب تعرضه لكدمة خفيفة فى كاحل القدم.

