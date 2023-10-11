نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. ثلاثي ناري على رادار برشلونة وشوبير يدافع عن فيتوريا والعتال يعد جماهير الزمالك بصفقات نارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع " الفجر الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية.

نشرة منتصف اليوم

وتاتي نشرة منتصف اليوم وفق ما يلي:-

3 لاعبين على رادار برشلونة لتدعيم خط الوسط في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب وسط جديد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكر غابرييل سانس من صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية اليوم أن برشلونة لديه ثلاثة أسماء في قائمتهم المختصرة كخيارات خط وسط محتملة في المستقبل.

برز فلوريان فيرتز باعتباره طفلًا عجيبًا، لكنه أصبح الآن نجمًا راسخًا في فريق باير ليفركوزن الذي يحلق على ارتفاع عالٍ بقيادة تشابي ألونسو، سيكلف الكثير، لكنه يبدو نجمًا حقيقيًا للمستقبل.

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هاني العتال يعد جماهير الزمالك بصفقات نارية

كشف المحاسب هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك السابق والمرشح على مقعد نائب الرئيس فى الانتخابات المقبلة، عن اماله لفك القيد عن فريق كرة القدم وإبرام صفقات سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية ، كاشفا إنه ساهم مع عدد من المحبين لنادي الزمالك من بينهم مرشحين فى الإنتخابات المقبلة فى إنشاء صندوق لدعم خزينة القلعة البيضاء.

وكشف العتال، فى برنامج زملكاوي، على قناة الزمالك، مع محمد أبو العلا، إنه تم فتح حساب باسم نادي الزمالك ، فى شهر أغسطس، من قبل قراره بخوض الإنتخابات حيث كان الهدف منه محاولة فك القيد قبل يوم 14 سبتمبر الماضي، لكن المشكلة ان قيمة الغرامة البالغة مليون و460 الف دولار، لم يتم تجميعها كاملة لذلك تم تخصيص جزء منها لتسديد المستحقات المتأخرة للاعبين الأجانب الأربعة حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري وإبراهيما نداي وسامسون إكينولأ، قبل أن يتم فسخ تعاقداتهم.

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شوبير يُبدي غضبه بشأن الهجوم على ڤيتوريا

أبدى الإعلامي أحمد شوبير، غضبه بشأن ما يتعرض له البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، من هجوم بعد الهزيمة أمام تونس في المباراة الودية التي انتهت بهدفين لهدف.

،قال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "عقب مباراة مصر وتونس رأيت أن هناك حملة على روي فيتوريا، وكأنه ممنوع أن يخسر، والله لو في مدرب في العالم لا يخسر ونذهب ونتعاقد معه"