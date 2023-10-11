نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة في ريال مدريد بعد اقتراب نجم الفريق من يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، أن لاعب ريال مدريد، على بعد خطوة واحدة من الانضمام إلى عملاق الدوري الإيطالي يوفنتوس في يناير.

يوفنتوس يقترب من ضم نجم ريال مدريد

وفقًا لتقرير صادر عن موقع Defensa Central الإسباني، فإن لوكاس فاسكيز هو موضع اهتمام يوفنتوس، ويحرص عمالقة الدوري الإيطالي على التعاقد مع لاعب ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وزعمت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا "على بعد خطوة واحدة" من الانتقال إلى ملعب أليانز.

كان لوكاس فاسكيز لاعبًا يمكن الاعتماد عليه في ريال مدريد منذ أن أصبح عضوًا في الفريق الأول للنادي، بعد تخرجه من قسم الشباب في لوس بلانكوس، استغرق الإسباني بعض الوقت للعب في الفريق الأول. لقد كان خيارًا للتناوب لفترة طويلة قبل أن يصبح لاعبًا أساسيًا.

في حين أن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا كان في البداية جناحًا أيمنًا لريال مدريد، فقد أصبح مستقلًا منذ أن أصبح ظهيرًا أيمنًا. وظهر فاسكيز في البداية كظهير أيمن في غياب داني كارفاخال.

شارك اللاعب الإسباني في أكثر من 300 مباراة حتى الآن مع ريال مدريد، حيث سجل 33 هدفًا وصنع 58، لكن مستقبل فاسكيز في ريال مدريد غير مؤكد بعد دخوله العام الأخير من عقده.

وفي الوقت نفسه، مع التقارير الأخيرة التي ربطت ريال مدريد بظهير أيمن مثل جيريمي فريمبونج، فإنه يتعين على اللاعب الشروع في مغامرة جديدة.

ليس لدى الإسباني نقص في الأندية الذين يتابعون توقيعه قبل فترة الانتقالات الشتوية في يناير، اللاعب هدف لعمالقة الدوري الإيطالي يوفنتوس، مع أن دانيلو يلعب الآن كقلب دفاع، فإن ماسيميليانو أليجري لديه ظهير أيمن واحد فقط في فريقه ماتيا دي تشيليو.