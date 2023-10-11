نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مصر تنفرد بالصدارة".. السجل الكامل لـ أبطال كأس أمم إفريقيا قبل القرعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومتابعي الكرة الإفريقية، مراسم قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، والمقرر إقامتها في كوت ديفوار.

ومن المقرر أن تقام البطولة، خلال شهر يناير المقبل، في كوت ديفوار، بمشاركة 24 منتخبا.

موعد قرعة كأس أمم إفريقيا

وتقام مراسم قرعة كأس الأمم الإفريقية، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، غدً الخميس الموافق 12 أكتوبر 2023.

السجل التاريخي لـ أبطال كأس أمم إفريقيا

ويتصدر منتخب مصر قائمة المنتخبات الأكثر تتويجا بلقب البطولة، حيث فاز باللقب في 7 مناسبات، آخرها نسخة 2010.

ونستعرض معكم هنا عبر الفجر الرياضي السجل التاريخي للفائزين بالبطولة:



1957- مصر

1959 – مصر

1962- إثيوبيا

1963- غانا

1965- غانا

1968 – زائير "الكونغو الديمقراطية"

1970- السودان

1972- الكونغو برازفيل

1974 – زائير "الكونغو الديمقراطية"

1976- المغرب

1978- غانا

1980 – نيجيريا

1982- غانا

1984- الكاميرون

1986- مصر

1988- الكاميرون

1990- الجزائر

1992- كوت ديفوار

1994- نيجيريا

1996 – جنوب إفريقيا

1998- مصر

2000- الكاميرون

2002- الكاميرون

2004- تونس

2006- مصر

2008- مصر

2010 – مصر

2012- زامبيا

2013- نيجيريا

2015- كوت ديفوار

2017- الكاميرون

2019- الجزائر

2022- السنغال

