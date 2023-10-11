نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارلو أنشيلوتي يحصل على دكتواره فخرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، على الدكتوراه الفخرية من جامعة بارما، في المدينة التي تحمل نفس الأسم والواقعة شمال إيطاليا، حيث بدأ مسيرته كلاعب كرة قدم.

حصل أنشيلوتي على لقب الدكتوراه الفخرية في علوم وتقنيات النشاط الحركي الوقائي والمكيف، بناء على اقتراح من قسم الطب والجراحة بالجامعة.

ولدى تلقيه الجائزة قال مازحًا: "يحب أن يطلق عليا طبيب"، مشيرًا إلى أنه سيخبر لاعبيه أنه يمكنهم مناداته بهذا الأسم.



وأوضح المدرب الإيطالي الذي بدا متأثرًا أثناء تكريمه: "ليس كل شخص لديه الموهبة، لأنها وراثية، لكن الجميع يستطيع ممارسة الرياضة لأنها تساعد وهي مدرسة حياة"، مضيفًا أن الرياضة تعلمنا أشياء كثيرة، منها أن تتنافس مع نفسك، وأن تسعى إلى تحسين حدودك.

وتابع: "علمتني الكرة احترام الآخرين والقواعد والسلطة، وكمدرب يجب أن أدير مجموعة، وهو ليس بالأمر السهل، علمتني الاستماع".

وأكد أنشيلوتي أن لاعبي كرة القدم اليوم أصبحوا أكثر احترافًا من ذي قبل، وأنه كان محظوظًا بتدريب رجال يتمتعون بموهبة مذهلة.

وسلط مدرب "الملكي" الضوء على الشغف بكرة القدم، الذي ساعده على الاستمرار طوال 44 عامًا.