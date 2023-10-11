التعادل الإيجابي يحسم موقعه الأوليمبي ودمنهور في الجولة الأولي

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أحمد جودة - القاهرة - التعادل الإيجابي يحسم موقعه الأوليمبي و دمنهور في الجولة الأولي

انتهت منذ قليل أحداث مباراة فريق دمنهور مع نظيره فريق الأوليمبي في لقاء قوي ومثير بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما وذلك خلال لقائهما في منافسات الجولة الأولي من دوري القسم الثاني ب.



وبدأ فريق الأوليمبي اللقاء بتشكيل مكون من:

" محمد طلعت حارس

محمود الملك ومعتمد محسن وعبد الرحمن حسان و محمد سعيد وأمير حجازي وعبد الرحمن لعبه ويحيي ياسر وآليو بادرا وعماد محمد وأحمد هريسه".

بينما جاء تشكيل أصحاب الأرض فريق دمنهور كالاتى:

"عمرو الصعيدي حارس وعلي حسين ومحمود شعلان ومنصف وايفونا ومحمود معاذ وأحمد مانجا وأحمد العربي ومحمد صبحي وأحمد ماجد ووليد ديانج".

وجاءت أحداث الشوط الأول قوية بين الفريقين إلى يسعى كل منهما أحراز هدف التقدم ،ونجح لاعبى فريق الأوليمبي فى خطف الهدف الأول فى دقيقة ٢٣ من عمر شوط الأول عن طريق محمد عبد الرحمن لعبه.

ثم زجح لاعبو دمنهور فى إحراز هدف التعادل عن طريق محمود معاذ من ركله جزاء فى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.



وشهد بدايه الشوط الثاني سيطره من جانب لاعبي دمنهور لكن بلا خطوره علي مرمي الأوليمبي.



وجاءت الدقايق الاخيره من المباراة بسيطرة واستحواذ من جانب لاعبي الأوليمبي بحثا عن خطف هدف الفوز.



وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف كل فريق.