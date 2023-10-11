نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. شوبير يهاجم منتقدي فيتوريا وميدو يفتح النار على بيريرا.. مفاجأة سارة لـ الأهلي والعتال يعد الزمالك بصفقات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه، اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

شوبير يهاجم منتقدي فيتوريا

أحمد شوبير

أبدى الإعلامي أحمد شوبير، غضبه بشأن ما يتعرض له البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، من هجوم بعد الهزيمة أمام تونس في المباراة الودية التي انتهت بهدفين لهدف.

،قال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": “عقب مباراة مصر وتونس رأيت أن هناك حملة على روي فيتوريا، وكأنه ممنوع أن يخسر، والله لو في مدرب في العالم لا يخسر ونذهب ونتعاقد معه”.

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ميدو يفتح النار على بيريرا

أحمد حسام ميدو

فتح أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، النار على فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور أن تصريحات فيتور بيريرا مستفزة، ولا تحمل اعتذار عن الأخطاء المُرتكبة.

وأشار ميدو إلى أن اتحاد الكرة يجب أن يستدعي فيتور بيريرا، وإلا كل الأموال التي تُمنح لفيتور بيريرا، ستكون خسارة.

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مفاجأة سارة لـ الأهلي قبل المونديال

محمد سعيد

كشف الإعلامي محمد سعيد، مفاجأة سارة لجماهير القلعة الحمراء، قبل إنطلاق مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال سعيد: "نجحت إدارة النادي الأهلي في الحصول على ١٥ الف تذكرة لمباراة الفريق الأولى في كأس العالم للأندية".

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هاني العتال يعد جماهير الزمالك بصفقات نارية

هاني العتال

وكشف العتال، فى برنامج زملكاوي، على قناة الزمالك، مع محمد أبو العلا، إنه تم فتح حساب باسم نادي الزمالك ، فى شهر أغسطس، من قبل قراره بخوض الإنتخابات حيث كان الهدف منه محاولة فك القيد قبل يوم 14 سبتمبر الماضي.

لكن المشكلة ان قيمة الغرامة البالغة مليون و460 الف دولار، لم يتم تجميعها كاملة لذلك تم تخصيص جزء منها لتسديد المستحقات المتأخرة للاعبين الأجانب الأربعة حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري وإبراهيما نداي وسامسون إكينولأ، قبل أن يتم فسخ تعاقداتهم.