نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يخفق في التأهل لنهائي البطولة العربية لكرة السلة بخسارته أمام سلا المغربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

إنتهت قبل قليل مباراة نصف نهائي البطولة العربية لكرة السلة والتي جمعت بين فريقي الأهلي وسلا المغربي والتي أقيمت بصالة نادي الغرافة الرياضي بفوز الفريق المغربي على الأهلي وإيقاف مسيرة الفريق الأحمر نحو الوصول إلى اللقب.

الأهلي بدأ الفترة الأولى بقوة من أجل حسم التقدم بفارق مريح من النقاط وبالفعل فرض لاعبو الأهلي سيطرتهم على مجريات الفترة الأولى حيث أنهى الأهلى الفترة متقدما 25-17.

الفترة الثانية شهدت نشاط من الفريق المغربي وسط تراجع نسبي في أداء لاعبي الأهلي والاخفاق المتكرر في التصويبات الثلاثية حيث إنتهت مجريات الفترة الثانية بالتعادل بين الفريقين ليحافظ الأهلى على فارق النقاط الستة مع نهاية الشوط الأول 42-36.

الفترة الثالثة شهدت تراجعا كبيرا في أداء الأهلي بعدما تفوق لاعبو سلا المغربي في الاستحواذ على الكرات وزيادة الفاعلية أمام سلة الأهلي وتمكنوا من العودة في النتيجة مع نهاية الفترة الثالثة والتعادل بنتيجة 55-55.

الفترة الرابعة شهدت توترا جماهيريا كبيرا بعدما شعر الحضور من الجمهور الأهلاوي بغياب اللاعبين عن تركيزهم وبالفعل تفوق الفريق المغربي في النتيجة حتى إرتفع الفارق إلى 9 نقاط وهو ما زاد من صعوبة مهمة الأهلي للعودة في النتيجة مع مواصلة الفريق المغربي تفوقه إلى نهاية الفترة الرابعة والتي إنتهت بفوز سلا المغربي بنتيجة 85-78.

بتلك النتيجة يتأهل سلا المغربي لملاقاة فريق بيروت اللبناني بنهائي البطولة العربية لكرة السلة غدا الخميس والذي تمكن من تحقيق مفاجأة كبيرة عقب إبعاده حامل اللقب الكويت الكويتي عن الحفاظ على لقبه بفوزه بنتيجة 101-97 في مباراة نصف النهائي الأولى.

