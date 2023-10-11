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أحمد جودة - القاهرة - أشاد المدير الفني للمنتخب المصري، البرتغالي روي فيتوريا، بالحفاوة الإماراتية في معسكر "الفراعنة" المقام بمدينة العين.

قال فيتوريا في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء: "أشكر الإمارات على حسن التنظيم والاستضافة والأجواء التي تساعد على تحقيق الأهداف من المعسكر".

وأضاف: "كنا نتمنى أن يكون لدينا وقت أطول للاستعداد لمواجهة زامبيا الودية المقررة لها غدًا الخميس".

فيتوريا: ودية زامبيا صعبة لهذا السبب

وأوضح: "ودية زامبيا ستكون صعبة نظرًا لامتلاك المنافس لاعبين مميزين".

ويأتي معسكر منتخب مصر بالإمارات في إطار استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، المقررة في كوت ديفوار، وستقام قرعة المسابقة القارية التي توج بها المصريون 7 مرات بمدينة أبيدجان.

كما يستعد "الفراعنة" أيضًا لبدء خوض غمار التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ويتطلع الفريق لبلوغ المونديال للمرة الرابعة بعد نسخ 1934 و1990 بإيطاليا، و2018 في روسيا.