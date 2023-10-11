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أحمد جودة - القاهرة - كشف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، أسباب انتقاله إلى الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأوضح كريم بنزيما في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: " بعد أن حققت كل شيء مع ريال مدريد، أظن أنه حان الوقت لخوض تجربة جديدة".

بنزيما يكشف أسباب انضمامه إلى الاتحاد السعودي وأهدافه مع العميد

وأضاف: "ولوقت طويل جدًا حتى قبل كرة القدم لطالما أردت أن آتي إلى السعودية ومع قدوم مشروع كرة القدم هنا، إنه مشروع ضخم من كل النواحي".

واستكمل: "بالنسبة لي أردت أن أكون جزءًا من مشروع الدوري السعودي، أردت أن أساعد في نهضة الكرة السعودية، وهو واحد من الأسباب التي جعلتني آتي إلى هنا".

واسترسل: "كما أن السعودية دولة مسلمة، وحظيت بترحيب بشكل حافل، وشعرت بالحب والترحيب، عندما تكون في مكة تشعر بالسلام والنقاوة، إنه مكان أتمنى لكل مسلم زيارته، داخل وخارج الملعب أنا سعيد جدًا".

وأكمل: "سأحاول أن أفعل كل مافي وسعي لرد هذا الحب في أرضية الملعب، يوجد الكثير من الشغف في الدوري السعودي، كما أنه يوجد التاريخ الكروي، أنا سعيد وراضي".

وزاد: " أنا متفاجئ لأن في أوروبا، لا نشاهد الكثير من كرة القدم هنا لكن الآن أصبح الجميع يشاهد الدوري، بعد الصفقات العالمية التي أبرمها الدوري".

وأشار: "لقد بدأنا الموسم بشكل جيد، ولم تتغير التشكيلة عن الموسم الماضي كثيرًا وهذا شيء مميز، نملك لاعبين مميزين ونسعى لتحقيق الفوز".

وأتم بنزيما: " أصبحت جيدًا لقد كنت أعاني من إصابة ولكنني أفضل الآن، سأعمل على رفع مستواي، المباريات الأخيرة أعطتني شعور جيد، واستطعت أن ألعب واساعد الفريق، أتطور بشكل متواصل مع الفريق، وما يهمني هو تحقيق البطولات".