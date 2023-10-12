الرياضة

إدارة اتحاد جدة تحسم مصير سانتو بعد خسارة الديربي

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أحمد جودة - القاهرة -  

حسمت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، برئاسة أنمار الحائلي، مصير نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد خسارة الديربي.

وكانت هناك تقارير، قد تحدثت عن اقتراب إقالة نونو سانتو من تدريب الاتحاد السعودي، بعد الخسارة أمام في ديربي جدة، بهدف دون رد.

فريق الاتحاد كان قد التقى بنظيره الأهلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة الماضي.

وأكدت التقارير اليوم الأربعاء، أن إدارة ‎الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، جددت الثقة في المدرب نونو سانتو، ومنحته الفرصة الكاملة لتصحيح المسار بداية من مباراة التعاون، ولا توجد نية لإقالته.

ويواجه الاتحاد  نظيره التعاون، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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