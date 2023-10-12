الرياضة

8 مباريات قويه في افتتاح دوري الممتازب لمجموعة القاهرة والقناة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 8 مباريات قويه في افتتاح دوري الممتازب لمجموعة القاهرة والقناة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - 8 مباريات قويه في افتتاح دوري الممتازب لمجموعة القاهرة والقناة

تقام اليوم الخميس في الرابعة عصرا 10مباريات بمجموعتي القاهرة والقناة في افتتاح دوري القسم الثاني ب.


المجموعة الثالثة 


1- الشمس مع العبور 


على ستاد الشمس يواجه فريق الشمس بقيادة طه شحاته فريق العبور بقيادة عطية السيد.


2- المريخ مع النصر 


على ملعب نادي المريخ يلتقي فريق المريخ البورسعيدي بقيادة محمد ياسين مع فريق النصر بقيادة أشرف توفيق.


3- منتخب السويس مع المستقبل سبورت 


على ملعب نادي السويس يلعب فريق منتخب السويس بقيادة سعد فاروق مع فريق المستقبل سبورت بقيادة محمد حسن. 


4-مركز شباب العريش مع جنوب سيناء 


على ملعب شباب العريش يحل فريق جنوب سيناء بقيادة محمد قاعود ضيفًا على فريق شباب العريش بقيادة عبد الله رستم.
-- وحصل فريق نجمه سيناء على راحة هذا الاسبوع. 


المجموعة الرابعة 


1- اتحاد  الشرطة مع تيم إف سي 


يستضيف ستاد كلية الشرطة لقاء صعب بين فريق اتحاد الشرطة بقيادة محمد جمال مع فريق تيم إف سي. 


2 ايسترن كومباني مع كهرباء الإسماعيلية 


على ملعب نادي ايسترن كومباني يخوض فريق ايسترن كومباني بقيادة خالد اينو لقاء صعب مع فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة
ياسر الكناني. 


3- بور فؤاد مع بورتو السويس 


على ملعب نادي بور فؤاد يلعب فريق بور فؤاد بقيادة احمد العجوز مع فريق بورتو السويس بقيادة عصام عبده. 


4- الإنتاج الحربي مع مصر للتأمين 


على ستاد السلام يواجه فريق الانتاج الحربي بقيادة مصطفى عبده فريق مصر للتامين بقيادة حسن رياض.


-- ويحصل فريق الو ايجيبت على راحة هذا الاسبوع

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا