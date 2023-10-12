ميدو يختار أفضل ظهير أيسر في تاريخ الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة -

اختار أحمد حسام (ميدو)، أفضل ظهير أيسر في النادي الأهلي عبر التاريخ.

وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن ربيع ياسين أفضل ظهير أيسر في تاريخ الأهلي لأنه كان لاعب سابق عصره ويجيد الأدوار الدفاعية والهجومية.

وأضاف:" في رأيي الأنجولي جلبرتو ثاني أفضل ظهير أيسر في تاريخ الأهلي ثم علي معلول ثالث أفضل ظهير أيسر عبر التاريخ".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر في دوري السوبر الإفريقي.