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أحمد جودة - القاهرة - قرر المغربي عبد الرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، الرحيل عن صفوف العميد، خلال الفترة المقبلة.

حمدالله يقرر الرحيل عن الاتحاد السعودي

وأوضح الصحفي الإيطالي الموثوق رودي جاليتي، أن عبد الرزاق حمد الله، طلب من وكيله البحث عن عرض من أجل مغادرة صفوف الاتحاد السعودي، خلال الفترة المقبلة.

وكتب رودي جاليتي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "وكيل عبد الرزاق حمدالله أبلغ الاتحاد برغبته في الرحيل عن النادي في أسرع وقت ممكن".

وتابع: " يبحث المغربي الذي ينتهي عقده في يونيو 2024 - عن تجربة جديدة في مكان آخر: الوضع المتطور".

جدير بالذكر أن عبدالرزاق حمدالله، يعد من الركائز الأساسية في فريق الاتحاد السعودي، كما أنه يقدم مستويات مميزة خلال الموسم الحالي، حيث لعب 8 مباريات ونجح في تسجيل 5 أهداف وصنع 2 آخرين.