أنطونيو كونتي يعلق علي عرض نابولي المقدم له

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، عن حقيقة العرض المقدم له من فريق نابولي الايطالي، خلفًا للفرنسي رودي جارسيا.

أنطونيو كونتي يعلق علي عرض نابولي

وكتب المدرب الإيطالي عبر حسابه الشخصي على “انستاجرام”: «أحتاج وقت للراحة، من أجل الاستمتاع مع عائلتي».

ولا يرتبط المدرب السابق لمنتخب إيطاليا السابق، وفرق يوفنتوس، وتشيلسي الإنجليزي، وإنتر ميلان، بأي ناد منذ إقالته من قبل توتنهام الإنجليزي في مارس 2023.

وحسب الصحافة الإيطالية، فإن الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام الانجليزي السابق، يعتبر أولوية بالنسبة لرئيس ومالك النادي الجنوبي أوريليو دي لورينتيس لخلافة جارسيا الذي استلم مهامه في يوليو الماضي وبات مصيره على المحك، عقب الخسارة أمام فيورنتينا، 1-3، الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري.

ويحتل فريق مدينة الجنوب المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة بعد مرور 8 جولات.