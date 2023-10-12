نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. محمد الشناوي يدعم أهالي غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، عن دعمه لأهالي غزة بعد أعمال العنف والقصف ومقاومتهم لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر محمد الشناوي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك": "لك الله يا غزة، اللهم بردا وسلاما على غزة وأهلها".

محمد الشناوي يدعو لأهل غزة

وأكمل: "اللهم إني استودعتك غزة وأهلها ورجالها ونساءها وشيوخها وشبابها وأطفالها، اللهم إنهم مغلوبون على أمرهم فانتصر لهم يا رب".

واختتم المنشور: "رحم الله شهداء غزة وربط على قلوب أهاليهم من كل شر، إنا لله وإنا لحكمه من الصابرين وحسبنا الله ونعم الوكيل".

ويواجه منتخب مصر نظيره زامبيا وديًا، في المباراة المقرر لها اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر الجاري في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة بمدينة العين الإماراتية.

