نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان ناري من جماهير آرسنال ضد النني بسبب دعمه لفلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت رابطة مشجعي نادي أرسنال الإنجليزي بيان رسمي يدل على غضب الجماهير من موقف نجم منتخب مصر محمد النني بعد دعمه لفلسطين بتغيير صورة ملفه الشخصي بصورة المسجد الأقصى يرفرق فوقه علم فلسطين.

بيان ناري من جماهير آرسنال ضد النني

وجاء بيان رابطة مشجعي ارسنال على النحو التالى:

ردًا على دعم النني لفلسطين جاء البيان كالتالي: "إن الدين والعرق والثقافة والتراث هي مكونات أساسية لهوية الفرد ولا يوجد مكان أكثر وضوحًا من ذلك في الشرق الأوسط، محمد النني هو اللاعب المفضل لدىّ مشجعي أرسنال، وهو أسطورة مصرية ومسلم ذو فخر بدعمه للقضية".

وأضاف البيان: "ومع ذلك، يجب عليه محمد النني أن يدرك أن العلم الفلسطيني الذي يرفعه الآن علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي هو نفس العلم الذي يتم التلويح به في شوارع لندن وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة، للاحتفال بمىقتل 1200 يهودي وإسرائيلي"

واختتموا في بيانهم: "إن اختيار هذه اللحظة لاتخاذ مثل هذا الموقف المُسيس التحريضي يظهر افتقارًا إلى التعاطف والإنسانية ويُشكل مصدر استياء كبير لمُشجعي أرسنال اليهود والعديد من الآخرين بلا شك".



وكانت قد أدلت بعض التقارير الصحفية، أن نادي أرسنال قام بتحذير محمد النني لاعب منتخب مصر من دعمه لفلسطين في الحراب المشتعلة حاليًا.

حيث كشفت صحيفة "تليجراف": " نادي أرسنال حذر محمد النني من ردود الفعل العنيفة التي قد يتعرض لها من بعض الجماهير بعدما أظهر دعمه للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن إدارة النادي لم تطالب النني بحذف رسائله أو استبدال الصور الخاصة".

واستطردت الصحيفة: "أن نادي أرسنال وجه رسالة مماثلة إلى بقية لاعبي الفريق اللندني، حيث حذر لاعبيه من دعم أي طرف في الصراع بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي في ظل رد الفعل العنيف المحتمل الذي قد يواجهونه هم والنادي حال إظهارهم الدعم لأي من الأطراف المعنية، في ظل القاعدة الجماهيرية الواسعة التي يتمتعون بها في مختلف أنحاء العالم".

جدير بالذكر أن محمد النني مع منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا، لمباراتي زامبيا والجزائر المقرر إقامتهم يومي 12 و16 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في كوت ديفوار.