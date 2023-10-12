منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لودية زامبيا

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أحمد جودة - القاهرة - اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب زامبيا في المباراة الودية التي من المقرر لها أن تجمع الفريقين غدا باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.



كواليس مران منتخب مصر



بدأ المران بتدريبات بدنية وجمل تكتيكية ثم تقسيمة والتسديد على المرمي وضربات الترجيح، حيث شهد المران تواجد جميع اللاعبين ال٢٥ المختارين للمعسكر وهم: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد ومروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه وحسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي.

وكان قد حضر المران الكابتن عامر حسين عضو إتحاد الكرة وورئيس البعثة و الكابتن حازم إمام عضو إتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

ويواجه منتخب مصر منتخب زامبيا اليوم، الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء، بتوقيت القاهرة، على استاد هزاع بن زايد في العين.

ويذكر أن المباراة الودية جاءت في إطار استعدادات منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون الشهر المقبل، في مستهل مشواره بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك.