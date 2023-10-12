نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إقالة كريسبو.. مدرب باريس سان جيرمان يقترب من الدوري القطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فسخ فريق الدحيل القطري تعاقده منذ قليل مع المدرب الأرجنتيني هرنان كريسبو بالتراضي بين الطرفين.

ويجلس كريسبو على مقعد القيادة الفنية لفريق الدحيل منذ شهر مارس 2022، وخاض معهم خلال الموسم الجاري 7 مباريات، فاز في 3 وتعادل في مباراتين وهزم في مثلهما.

- غالتييه يقترب من الدوري القطري

وكشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن اقتراب المدير الفني السابق لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي كريستوف غالتييه من قيادة الفريق القطري خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يخوض غالتييه أول مبارياته مع الدحيل، في ال24 من الشهر الجاري أمام فريق النصر السعودي في بطولة دوري أبطال آسيا.

يذكر أن فريق الدحيل القطري يحتل المرتبة الرابعة من جدول الترتيب في الدوري القطري برصيد 4 نقاط.