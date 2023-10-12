نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل اوروجواي المتوقع لمواجهة كولومبيا في تصفيات مونديال 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومحبي الكرة العالمية مباراة كولومبيا وأوروجواي وذلك ضمن منافسات تصفيات مونديال ٢٠٢٦.

موقف كولومبيا وأوروجواي في تصفيات مونديال ٢٠٢٦

تسعى كولومبيا صاحبة الأرض اتحقيق الفوز والوصول إلى 7 نقاط لمواصلة البداية الجيدة لها في التصفيات بينما يطمح أوروجواي في الفوز أيضا وخطف نقاط المباراة ورفع رصيدها إلى 6 نقاط.

موعد مباراة كولومبيا وأوروجواي في تصفيات مونديال 2026

من المقرر أن تقام مباراة كولومبيا وأوروجواي يوم الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات مونديال ٢٠٢٦.

وستقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر والنصف صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويستعرض الفجر الرياضي تشكيلة أوروجواي المتوقعة لمواجهة كولومبيا

في حراسة المرمي: روشيت.

في الدفاع: نانديز – كاسيريس- فينا – بيكيريز.

في الوسط: فالفيردي – أوجارتي – دي لا كروز.

في الهجوم: بيليستري – نونيز – اراوجو.